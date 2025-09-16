به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ صالح محمدی گفت: ۱۹ هزار و ۱۸۰ بهره بردار گیلانی، برداشت گردود از ۲ هزار و ۲۹۶ هکتار از باغ‌های خود را آغاز کرده‌اند و این برداشت تا آبان ماه ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به سرمازدگی باغ‌های گیلان در بهار امسال و کاهش ۱۰ درصدی محصول ، پیش بینی می‌شود امسال ۶ هزار و ۵۰۰ تن گردو به ارزش ۲۰۸ میلیارد تومان از باغ‌های استان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از اجرای سیاست‌های توسعه‌ای این سازمان برای افزایش تولید گردو در استان خبر داد و گفت: امسال نهال مقاوم گردو در مقابل سرما با عنوان «چندلر» از سوی بهره برداران خریداری و در ۱۱ هکتار باغ‌های گیلان کاشته شد که به ازای خرید هر اصله از این نهال ۱۰۰ هزار تومان یارانه تعلق می‌گیرد.

صالح محمدی افزود: بیشترین سطح زیرکشت محصول گردو در گیلان مربوط به باغ‌های شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، رودسر، املش، رضوانشهر، تالش و آستارا است.

برداشت گردو از نیمه شهریور ماه در گیلان آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه دارد.