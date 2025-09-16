به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امیر صدقی با اشاره به استقبال گرم جوانان ایده پرداز از ایستگاه «ایده پرداز شهر من» در غرفه سازمان سرمایه گذاری تصریح کرد: تا کنون ایده‌های نو و جالب توجهی از سوی جوانان خلاق و ایده پرداز در خصوص پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در شهر به روابط عمومی سازمان ارسال شده است.

وی افزود: به دستور شهردار جایزه‌های ویژه‌ای در اختتامیه جشنواره انگور به هشت ایده برتر تقدیم خواهد شد.

وی اعلام داشت: این ایستگاه ایده و اخذ ایده‌های جذاب از ایده پردازان جوان شهر مورد توجه استاندار محترم قرارگرفته است و این ایده‌ها باحضور صاحب ایده در صحن شورا مورد بحث وبررسی قرار خواهند گرفت.

تا کنون ایده‌های قابل توجهی در حوزه‌های حمل و نقل و ترافیک، گردشگری، کشاورزی و فناوری دریافت شده است.