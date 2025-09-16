به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسعود گرگیج افزود: ارقام مجول، پیارم، خاصویی، مرداسنگ، زاهدی و مضافتی مهم‌ترین ارقام صادراتی استان هستند که به کشور‌های آمریکا، استرالیا، اوراسیا، هند و کشور‌های اروپایی صادر می‌شوند.

وی با اشاره به روز ملی خرما و اهمیت این محصول در صادرات غیرنفتی و اشتغال‌زایی در جنوب کشور، از هرمزگان به عنوان قطب تولید خرمای مجول جهان در آینده نزدیک، یاد کرد.

بیشتر بخوانید: پایش و کنترل آفات در نخلستان‌های هرمزگان

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ورود سرمایه‌گذاران را عامل رونق صنعت خرما در استان دانست و گفت: هرمزگان بزرگترین نخلستان مجول دنیا را در اختیار دارد و مهم‌ترین منطقه کشور در تولید ارقام تجاری خرما محسوب می‌شود.

استان هرمزگان ۳۸ هزار هکتار نخلستان دارد که حدود ۴۷ و هشت دهم درصد از کل باغات استان را شامل می‌شوند.