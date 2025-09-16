پخش زنده
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: سالانه بیش از ۶۵ هزار تن خرما از هرمزگان صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسعود گرگیج افزود: ارقام مجول، پیارم، خاصویی، مرداسنگ، زاهدی و مضافتی مهمترین ارقام صادراتی استان هستند که به کشورهای آمریکا، استرالیا، اوراسیا، هند و کشورهای اروپایی صادر میشوند.
وی با اشاره به روز ملی خرما و اهمیت این محصول در صادرات غیرنفتی و اشتغالزایی در جنوب کشور، از هرمزگان به عنوان قطب تولید خرمای مجول جهان در آینده نزدیک، یاد کرد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ورود سرمایهگذاران را عامل رونق صنعت خرما در استان دانست و گفت: هرمزگان بزرگترین نخلستان مجول دنیا را در اختیار دارد و مهمترین منطقه کشور در تولید ارقام تجاری خرما محسوب میشود.
استان هرمزگان ۳۸ هزار هکتار نخلستان دارد که حدود ۴۷ و هشت دهم درصد از کل باغات استان را شامل میشوند.