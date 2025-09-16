به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محدودیت‌های ترافیکی از ظهر امروز سه‌شنبه ۲۵ شهریورماه تا صبح شنبه ۲۹ شهریورماه در محورهای مواصلاتی استان مازندران اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها، وسایل نقلیه سبک و سنگین در محورهای پرتردد از جمله کرج–چالوس، هراز و فیروزکوه است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد موتورسیکلت‌ها (به‌جز موارد انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ ظهر سه‌شنبه تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع خواهد بود.

در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های یک‌طرفه مقطعی در روزهای سه‌شنبه تا یکشنبه اعمال می‌شود. همچنین روز جمعه ۲۸ شهریور، محدودیت قطعی تردد برای انواع وسایل نقلیه از ساعت ۹ صبح از ابتدای آزادراه تهران–شمال آغاز شده و از ساعت ۱۰ از پل زنگوله به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود خواهد شد. از ساعت ۱۲ همان روز نیز مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد.

در محور هراز نیز در صورت افزایش ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس از سه‌شنبه تا جمعه اعمال خواهد شد.

در بخش وسایل نقلیه سنگین، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج–چالوس و محور هراز ممنوع است. همچنین تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای سه‌شنبه تا جمعه از محور هراز ممنوع خواهد بود.