به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احمد دادستدی رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان‌غربی در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های صنعت نفت منطقه ۵ کشور، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال‌تر روابط عمومی‌ها تأکید کرد و گفت: جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها که هر دو ماه یکبار برگزار می‌شود باید خروجی مشخص داشته باشد تا اثرگذاری آن برای شرکت‌ها روشن شود.

وی با اشاره به شرایط خاص نیمه دوم سال افزود: اکنون در آستانه فصل سرما هستیم و با توجه به افزایش مصرف گاز و ناترازی موجود، روابط عمومی‌ها باید مردم را برای مصرف بهینه اقناع کنند. علاوه بر این، ضروری است روابط عمومی‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته آنلاین باشند تا از بروز و گسترش هرگونه شایعه جلوگیری شود.

دادستدی با بیان اینکه روابط عمومی‌های صنعت نفت باید در گذر از فصل سرد سال یاریگر باشند، خاطرنشان کرد: اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم در مدیریت مصرف انرژی، کلید عبور از بحران‌های احتمالی است.

وی همچنین بر اهمیت ارتقای توان تخصصی روابط عمومی‌ها تأکید کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی از جمله پیشنهاد‌های بنده است تا روابط عمومی‌ها به علم روز مجهز شوند و بتوانند رسالت خود را به شکلی مؤثر ایفا کنند.