ضیاءالدین نعمانی: دولت در کنار خانوادههای مصیبت دیده خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پی حادثه تیراندازی در معدن طلای قُلقُله فرماندار این شهر پیامی صادر کرد. متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم شریف شهرستان سقز به ویژه مردم عزیز روستای پیرعمران
حادثه تلخ و ناگوار تیراندازی عصردوشنبه ۲۴ شهریورماه سالجاری معدن طلای قُلقُله که منجر به جانباختن یک نفر از مردم شهرستان از اهالی عزیز روستای پیرعمران و مجروح شدن سه تن از هموطنان عزیز این آبادی شد، دلهای همه را عمیقا جریحهدار کرد.
اینجانب سوگمندانه درگذشت آقای محمد رشیدی از جوانان عزیز پیرعمران را به خانواده و بستگان داغدار آن مرحوم، مردم روستا و شهرستان سقز تسلیت میگویم. خدای عزوجل او را مشمول رحمت الهی و با جوانان بهشت محشور گرداند و برای پدر و مادر و سایر بستگان، شکیبایی بر این مصیبت و برای مجروحان، سلامتی و بهبودی کامل را از درگاه خداوند تمنا میکنم.
بی تردید، دولت وظیفه دارد از حقوق شهروندان با تمام توان دفاع کند و در این راستا، دولت و نیروهای محترم قضایی و انتظامی از همان زمان رخداد حادثه، کوشش تام و تمام بکار گرفت که احقاق حق کنند و برخورد با مسببان و بانیان این حادثه تاسف بار را به فوریت در دستور کار قرار دادند که دو نفر از ضاربین در این حادثه، بازداشت شده و پرونده قضایی توسط دادگستری محترم تشکیل و مسیر قانونی در حال طی شدن است.
آنچه اکنون به امروز و آینده کردستان و سقز و خانوادههای مصیبت زده کمک میکند، ادامه آرامش و صبوری مردم فهیم شهرستان براین حادثه ناگواراست.
دولت احساسات مردم و خانواده آن مرحوم را عمیقا درک میکند و با آنها همدردی میکنم و باید همگی با همدلی و آرامش این روزهای سخت را پایان دهیم.
به عنوان نماینده دولت، مردم شریف شهرستان سقز به ویژه مردم عزیز و فهیم روستای پیرعمران و روستاهای اطراف را به آرامش و صبوری برای رسیدگی قانونی به موضوع دعوت میکنم. به یقین، دولت در این موضوع در کنار خانوادههای مصیبت دیده خواهد ماند و تا احقاق حق آنان ذرهای کوتاه نخواهد آمد.