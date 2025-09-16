به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در پی حادثه تیراندازی در معدن طلای قُلقُله فرماندار این شهر پیامی صادر کرد. متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم شریف شهرستان سقز به ویژه مردم عزیز روستای پیرعمران

حادثه تلخ و ناگوار تیراندازی عصردوشنبه ۲۴ شهریورماه سالجاری معدن طلای قُلقُله که منجر به جان‌باختن یک نفر از مردم شهرستان از اهالی عزیز روستای پیرعمران و مجروح شدن سه تن از هموطنان عزیز این آبادی شد، دل‌های همه را عمیقا جریحه‌دار کرد.

اینجانب سوگمندانه درگذشت آقای محمد رشیدی از جوانان عزیز پیرعمران را به خانواده و بستگان داغدار آن مرحوم، مردم روستا و شهرستان سقز تسلیت می‌گویم. خدای عزوجل او را مشمول رحمت الهی و با جوانان بهشت محشور گرداند و برای پدر و مادر و سایر بستگان، شکیبایی بر این مصیبت و برای مجروحان، سلامتی و بهبودی کامل را از درگاه خداوند تمنا می‌کنم.

بی تردید، دولت وظیفه دارد از حقوق شهروندان با تمام توان دفاع کند و در این راستا، دولت و نیرو‌های محترم قضایی و انتظامی از همان زمان رخداد حادثه، کوشش تام و تمام بکار گرفت که احقاق حق کنند و برخورد با مسببان و بانیان این حادثه تاسف بار را به فوریت در دستور کار قرار دادند که دو نفر از ضاربین در این حادثه، بازداشت شده و پرونده قضایی توسط دادگستری محترم تشکیل و مسیر قانونی در حال طی شدن است.

آنچه اکنون به امروز و آینده کردستان و سقز و خانواده‌های مصیبت زده کمک می‌کند، ادامه آرامش و صبوری مردم فهیم شهرستان براین حادثه ناگواراست.

دولت احساسات مردم و خانواده آن مرحوم را عمیقا درک می‌کند و با آنها همدردی می‌کنم و باید همگی با همدلی و آرامش این روز‌های سخت را پایان دهیم.

به عنوان نماینده دولت، مردم شریف شهرستان سقز به ویژه مردم عزیز و فهیم روستای پیرعمران و روستا‌های اطراف را به آرامش و صبوری برای رسیدگی قانونی به موضوع دعوت می‌کنم. به یقین، دولت در این موضوع در کنار خانواده‌های مصیبت دیده خواهد ماند و تا احقاق حق آنان ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.