معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره بینالمللی شعر و دلنوشته معراج به میزبانی این دانشگاه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فریبرز یوسفوند گفت: اساتید، کارکنان، دانشجویان، دانشآموزان و عموم مردم میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
وی افزود: این جشنواره دارای دو بخش عمومی و بخش دانشآموزی است و علاقمندان میتوانند در هر یک از این دو بخش شرکت کنند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان شرکت در این جشنواره از امروز(دوشنبه، ۲۴ شهریور) آغاز شده است افزود: شرکتکنندگان میتوانند از طریق تارنمای http://emamat.iau.ir/fa آثار خود را در مدح و منقبت پیامبر نور و رحمت و مهربانی بارگذاری کنند.
وی مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تا ۱۰ دی اعلام کرد و گفت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، داوران مطرح استانی کار داوری آثار را انجام میدهند و اختتامیه جشنواره نیز ۲۳ دی برگزار خواهد شد.