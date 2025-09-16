معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری جشنواره بین‌المللی شعر و دل‌نوشته معراج به میزبانی این دانشگاه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فریبرز یوسفوند گفت: اساتید، کارکنان، دانشجویان، دانش‌آموزان و عموم مردم می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: این جشنواره دارای دو بخش عمومی و بخش دانش‌آموزی است و علاقمندان می‌توانند در هر یک از این دو بخش شرکت کنند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان شرکت در این جشنواره از امروز(دوشنبه، ۲۴ شهریور) آغاز شده است افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق تارنمای http://emamat.iau.ir/fa آثار خود را در مدح و منقبت پیامبر نور و رحمت و مهربانی بارگذاری کنند.

وی مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تا ۱۰ دی اعلام کرد و گفت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، داوران مطرح استانی کار داوری آثار را انجام می‌دهند و اختتامیه جشنواره نیز ۲۳ دی برگزار خواهد شد.