مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت تضمین تولید پایدار گاز در فصل سرما، از تسریع در اجرای طرحهای راهبردی و ارتقای بهرهوری پالایشگاههای پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمدرضا جولایی» در نشست بررسی طرحهای راهبردی مجتمع پارس جنوبی گفت: سیستمهای برقرسانی پالایشگاهها از اولویتهای حیاتی تولید پایدار گاز است و پایش دقیق و مستمر آن ضروری است.
وی با اشاره به نقش پارس جنوبی در تأمین بخش عمده گاز، برق و بنزین کشور افزود: با تکیه بر توان متخصصان و کارکنان باتجربه، باید تأمین انرژی کشور را همچون سالهای گذشته با موفقیت انجام دهیم.
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران آمادگی کامل واحدهای پالایشگاهی پیش از آغاز فصل سرما را ضروری دانست و گفت: بازدیدهای جامع و مستمر از تجهیزات حیاتی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تولید گاز لازم است.
جولایی درباره طرح کاهش مشعلسوزی در ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی گفت: این طرح با روند مناسبی در حال اجراست، اما برای تحقق کامل اهداف نیازمند رفع مشکلات پیمانکاران و تسریع در عملیات هستیم.
وی تولید روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی را عامل مهمی در رفاه مردم و ارتقای جایگاه ملی دانست و گفت: رسیدگی فوری به مشکلات فنی توربینها برای جلوگیری از اختلال در فصل سرما ضروری است.