رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی امروز با ورود به شهرستان میرآباد و استقبال مردم و مسئولان محلی، سفر یکروزه خود را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی، وارد شهرستان میرآباد شد. در ابتدای این سفر با اهالی روستای شیوه مردان میرآباد دیدار و گفتگو کرده و پارک بوستان این روستا را نیز مورد بهرهبرداری قرار داد.
رحمانی در این سفر از پروژههای عمرانی، زیرساختی، بهداشتی و گردشگری منطقه بازدید و با جمعی از اهالی و فعالان محلی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
استاندار آذربایجانغربی را در این سفر جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان استانی همراهی میکنند.