رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان دزفول گفت: اجرای قطعه‌های اول و دوم جاده دزفول به شوشتر به طول ۱۲ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصد فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوذر موحد با اشاره به اینکه پیمانکار از اواخر سال گذشته، اجرای این قطعه‌ها را با قرارداد ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال آغاز کرده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا زمستان امسال پنج کیلومتر این جاده به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: قطعه سه و چهار این جاده نیز در مرحله مناقصه است و عملیات اجرایی پس از انتخاب پیمانکار آغاز خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول بیان کرد: ساخت پل ۱۰۰ متری سیاه منصور نیز در مرحله مناقصه است و با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

موحد خاطرنشان کرد: برای تکمیل تمامی قطعات و پل‌های مسیر از جمله پل ۷۰۰ متری کهنک، ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که پیگیری و اقدامات لازم برای تامین این اعتبار در حال انجام است.

وی درخصوص جاده بن جعفر دزفول نیز گفت: احداث یکهزار و ۲۰۰ متر باند دوم این جاده بر عهده اداره راه و شهرسازی است که لایه اول آسفالت انجام شده و لایه روکش نهایی و آبرو روی کانال آب در قرارداد جدید در حال انعقاد است.

رئیس اداره راه و شهرسازی دزفول اظهارکرد: برای تکمیل عملیات باقی مانده در جاده بن جعفر، حدود ۲۵۰ میلیارد ریال نیاز است.