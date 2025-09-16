پخش زنده
مرکز تسهیلات زایمان شهر میرآباد صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجانغربی در حاشیه بهرهبرداری از این مجموعه ضمن گفتوگو با کادر درمانی و مسئولان مرکز، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به مادران باردار و امکانات موجود قرار گرفت.
رضا رحمانی همچنین بر لزوم تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته، افزایش نیروی انسانی متخصص و بهبود زیرساختهای رفاهی برای مراجعان تأکید کرد.
مرکز تسهیلات زایمان میرآباد با هدف تسهیل خدمات به مادران باردار و کاهش مراجعات به مراکز درمانی دوردست راهاندازی شده و نقش مهمی در ارتقای شاخصهای بهداشتی منطقه ایفا خواهد کرد.