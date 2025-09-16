همایش استانی یاوران وقف و هشتمین دوره مسابقات قرآن با تجلیل برگزیدگان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، همایش استانی یاوران وقف همزمان با آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم، نهج‌البلاغه، مفاهیم، حدیث و اذان در مصلای ساوجبلاغ برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تجلیل از یاوران وقف و خیرین فعال در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی، از ۴۰ نفر برگزیده هشتمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی که از میان بیش از ۴۰۰ شرکت‌کننده به مقام‌های اول تا سوم دست یافته بودند، تجلیل شد.

حجت‌الاسلام امینی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ساوجبلاغ گفت: امسال توانستیم بیش از یک‌هزار موقوفه و متصرف در شهرستان ساوجبلاغ را تعیین تکلیف کنیم. با رفع مشکلات این موقوفات، بستر مناسب‌تری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و قرآنی فراهم خواهد شد.

وی همچنین با قدردانی از همراهی یاوران وقف افزود: حمایت و مشارکت واقفان و خیرین، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ترویج فرهنگ وقف، توسعه فعالیت‌های قرآنی و ارتقای شاخص‌های فرهنگی شهرستان است.

این مراسم با هدف ترویج فرهنگ وقف، تشویق نسل جوان به حضور در فعالیت‌های قرآنی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان، هر ساله در آستانه هفته وقف برگزار می‌شود.