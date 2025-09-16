پخش زنده
امروز: -
آتش نشانان مشهدی ۹ نفر را از میان شعلههای آتش در یک ساختمان مسکونی نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت: این آتش سوزی صبح امروز حوالی ساعت ۹ در یک ساختمان سه طبقه واقع در خیابان صاحب الزمان، شهرک طرق مشهد رخ داد.
وحید باخدا افزود: با تلاش و سرعت عمل آتش نشانان، حریق به سایر واحدهای ساختمان سرایت نکرد و در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
وی افزود: دو نفر از نجاتیافتگان به دلیل استنشاق دود برای مداوا و بررسیهای بیشتر به مراکز درمانی منتقل شدند که حال آنان رو به بهبود است.
مدیر روابط عمومی آتش نشانی مشهد گفت:علت دقیق این حادثه هنوز مشخص نیست و توسط کارشناسان در دست بررسی است.