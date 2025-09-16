پخش زنده
مرکز تسهیلات زایمان میرآباد با سرمایهگذاری بیش از ۵۸ میلیارد ریال احداث شده اما به دلیل نبود کادر درمانی هنوز افتتاح نشده است. استاندار آذربایجان غربی در سفر به این شهرستان خواستار تسریع در راهاندازی این مرکز و سایر مراکز درمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجانغربی روز سهشنبه به همراه جمعی از مدیران کل استان به شهرستانهای میرآباد و سردشت سفر کرد.
رضا رحمانی در جریان بازدید از طرحهای درمانی شهرستان میرآباد گفت: نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی شهرستان میرآباد باید در اسرع وقت تامین و روند خدماتدهی این مراکز به مردم آغاز شود.
رحمانی اظهار کرد: مراکز درمانی این شهرستان شامل مرکز جامع سلامت شهری و روستایی واوان و مرکز تسهیلات زایمان میرآباد به صورت کامل احداث شدهاند، اما به دلیل نبود کادر درمانی هنوز به مرحله خدماتدهی نرسیدهاند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم برای صدور مجوز تامین نیروی انسانی در قالبهای مختلف از طریق دانشگاه علوم پزشکی انجام خواهد شد تا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مراکز در سریعترین زمان ممکن آغاز شود.
استاندار آذربایجان غربی که در برنامه سفر خود قصد افتتاح مرکز تسهیلات زایمان میرآباد را داشت، بهدلیل آماده نبودن زیرساختهای انسانی و تجهیزاتی از افتتاح رسمی این مرکز خودداری کرد و خواستار تسریع در راهاندازی آن شد.
در ادامه این سفر، رحمانی با حضور در محل اجرای طرحها، از نزدیک وضعیت مراکز درمانی و مشکلات موجود برای راهاندازی آنها را بررسی کرد.
مرکز تسهیلات زایمان میرآباد در ساختمانی به متراژ ۲۰۵ مترمربع و در دو طبقه احداث شده و برای اجرای آن بیش از ۵۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
همچنین مرکز جامع سلامت شهری و روستایی واوان که علیرغم تکمیل ساختمان و تجهیزات، به دلیل نبود کادر درمانی فعال نشده، از دیگر مراکزی بود که مورد بازدید قرار گرفت. این مرکز در زمینی به مساحت ۵۵۰ مترمربع با اعتبار ۲۳۷ میلیارد ریال احداث شده است.
این مرکز در صورت بهرهبرداری میتواند به ۳۶ روستای اطراف با جمعیتی بالغ بر ۴۶۰۰ نفر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهد.