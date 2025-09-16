اداره‌کل استاندارد خوزستان با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای سطح کیفیت خدمات، گسترش فرهنگ استاندارد و بهبود شاخص‌های نظارتی در سطح استان، برنامه‌ای گسترده، هدفمند و منسجم برای بازرسی و پایش واحد‌های خدماتی را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قیصی‌پور، مدیرکل استاندارد خوزستان اعلام کرد: با توجه به ابلاغ برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۴ و فراهم شدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های تخصصی مورد نیاز، کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان آمادگی کامل دارند تا فرآیند بازرسی و ارزیابی واحد‌های خدماتی تعیین‌شده را در چارچوب ضوابط استاندارد ملی آغاز کنند.

وی با بیان اینکه نظارت نظام‌مند بر واحد‌های خدماتی باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، افزود: در این طرح، طیف متنوعی از مراکز شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، خانه‌های سالمندان، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و همچنین اتاق‌های مادر و کودک در سطح استان مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و عملکرد آنها در حوزه رعایت استاندارد‌های ملی و الزامات ایمنی و بهداشتی ارزیابی خواهد شد.

مدیرکل استاندارد خوزستان همچنین خاطرنشان کرد: تمامی هماهنگی‌ها و مکاتبات لازم با مدیران و مسئولان واحد‌های خدماتی پیش از آغاز اجرای این طرح صورت گرفته است تا ضمن همکاری متقابل، روند بازرسی‌ها با دقت، سرعت و اثربخشی لازم انجام شود.

قیصی‌پور تصریح کرد: امید است که با اجرای کامل و دقیق این برنامه، شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات، افزایش رضایتمندی عمومی، توسعه اعتماد اجتماعی و در نهایت بهبود جایگاه استان خوزستان در حوزه رعایت استاندارد‌های خدماتی باشیم.