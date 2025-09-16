به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مسابقات پاورلیفتینگ شمال غرب کشور با حضور ۳۷۰ ورزشکار از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان و اردبیل به میزبانی شهر مهاباد برگزار شد.

در پایان تیم کردستان در رده پرس سینه و ددلیفت نوجوانان بر سکوی قهرمانی ایستاد.

تیم کردستان در رده سنی جوانان نیز عنوان نایب قهرمانی و در رده بزرگسالان هم نشان برنز این مسابقات را به خود اختصاص داد.

همچنین قهرمانی اورالی پرس سینه در هر سه رده سنی به ورزشکاران استان رسید.

تیم کردستان با سرپرستی فرزاد فاتحی و مربیگری کامیار صالحی در این دوره از رقابت‌ها حضور داشت.