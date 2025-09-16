توزیع ۳ هزار بسته گوشت بین مددجویان لرستانی
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت: در راستای ترویج سنت حسنه نیکوکاری ۳۰۰۰ بسته گوشت با اولویت مددجویان دارای فرزند شیرخوار، مددجویان بیمار، ساکنان مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان امروز صبح در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به انعقاد تفاهمنامه همکاری بین کمیته امداد و مرکز نیکوکاری «سمت خدا»، اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه، در راستای ترویج سنت حسنه نیکوکاری و کمک به تأمین بخشی از نیازهای پروتئینی جامعه هدف، ۳۰۰۰ بسته گوشت گوسفندی ۱.۵ کیلوگرمی توزیع شد.
جلال شیخپور ارزش ریالی این اقلام را ۲ میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: توزیع این بستهها با اولویت مددجویان دارای فرزند شیرخوار، مددجویان بیمار و ساکنان مناطق محروم و کمبرخوردار روستایی انجام شده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان تصریح کرد: گوشت بستهبندی شده در شهرستانهای سپیددشت، زاغه، چگنی، سلسله، فیروزآباد، ویسیان، معمولان و پلدختر تحت پوشش توزیع شد.