توزیع ۳ هزار بسته گوشت بین مددجویان لرستانی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان گفت: در راستای ترویج سنت حسنه نیکوکاری ۳۰۰۰ بسته گوشت با اولویت مددجویان دارای فرزند شیرخوار، مددجویان بیمار، ساکنان مناطق محروم و کم‌برخوردار روستایی توزیع شده است.