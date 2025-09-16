استاندار آذربایجان‌ غربی امروز در ادامه سفر خود به شهرستان میرآباد، از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی واوان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، استاندار آذربایجان‌ غربی در جریان بازدید خود از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی واوان ضمن گفت‌و‌گو با کادر درمان و بیماران، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به اهالی منطقه قرار گرفت.

رضا رحمانی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت در روستاها، گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمانی در مناطق محروم و مرزی از اولویت‌های اصلی دولت بوده و تلاش خواهیم کرد با تأمین تجهیزات و افزایش نیروی انسانی، مشکلات موجود رفع شود.

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی واوان روزانه به بخش قابل‌توجهی از جمعیت منطقه خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهد.