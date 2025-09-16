برغان نگین گردشگری البرز در مسیر ثبت جهانی
روستای تاریخی برغان از توابع شهرستان ساوجبلاغ، با طبیعتی چشمنواز، آثار تاریخی ارزشمند و میراث طبیعی منحصربهفرد، در فهرست هشت منطقه گردشگری کشور قرار گرفته که در حال طی مراحل ثبت جهانی هستند.
،برغان با فاصلهای حدود ۲۱ کیلومتر از شهر کرج، در دل کوههای البرز مرکزی جای گرفته و با رودخانههای سنج و شاهرود، طراوتی خاص به منطقه بخشیده است. درخت چنار کهنسال این روستا، با قدمتی بیش از هزار سال، بهعنوان یکی از نمادهای طبیعی و تاریخی منطقه شناخته میشود و هر ساله میزبان هزاران گردشگر است.
از دیگر جاذبههای فرهنگی و تاریخی برغان میتوان به پل صفویه، مسجد جامع، حسینیه اعظم، بازارسنتی اشاره کرد. همچنین محصولات محلی مانند آلو، گردو، بستنی سنتی و نان محلی، از جمله سوغاتیهای پرطرفدار این منطقه هستندکه ثبت ملی شدهاند.
در سالهای اخیر، با توسعه اقامتگاههای بومگردی و توجه به زیرساختهای گردشگری، برغان توانسته جایگاه ویژهای در صنعت گردشگری استان البرز پیدا کند. مسئولان محلی با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، برنامههایی برای توسعه پایدار و حفظ بافت سنتی روستا در دستور کار قرار دادهاند.
برغان نهتنها مقصدی برای طبیعتگردی و آرامش است، بلکه فرصتی برای آشنایی با فرهنگ، معماری و آداب و رسوم مردم منطقه فراهم میآورد؛ و اکنون با چشمانداز ثبت جهانی، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است.
