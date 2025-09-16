‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد:با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید، هر دو باند این تونل در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

‌مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال):بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال و بزرگراه چمران به سمت شمال و‌مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب) بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب است.