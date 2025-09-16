پخش زنده
محمد احسانی، جایزهی میراث فرهنگی ناملموس در منطقهی آسیا-اقیانوسیه را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جایزه توسط سازمان یونسکو در هفدهمین دوره جشنواره مستند دیام زد کره جنوبی اهدا شد.
نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی به خانهی باسِل عَدرا، روزنامهنگار، فیلمساز مستند فلسطینی و برنده جایزه اسکار حمله کردند.
در حمله شهرکنشینان به روستای محل زندگیاش، دو برادر و پسرعموی او زخمی شدند.
هنگامی که عدرا در حال انتقال مجروحان به بیمارستان بود، سربازان رژیم صهیونیستی به خانه اش هجوم بردند.