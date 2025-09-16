به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۵ شهید گمنام سال ۱۳۹۱ در تپه گلبادرق تدفین می‌شوند و نام تپه به نورالشهدا نامگذاری و مزین می‌شود، اما سال ۱۴۰۰ از طریق نتایج آزمایش دی ان‌ای، پیکر یکی از این شهیدان خوشنام به نام شهید محمد خیامیان پاقلعه شناسایی شد.

پدر و مادر شهید پس از ۳۳ سال فراغ، از اصفهان برای دیدار و زیارت فرزندان شان و بردن پیکر مطهر او آمدند، اما با استقبال باشکوه مردم قدرشناس تویسرکان، درخواست ماندن شهید در این شهرستان را اجابت کردند و این گونه بود که شهید خیامیان حلقه وصل استان همدان و اصفهان شد.

۱۹ ساله بود که شهید و رهسپار بهشت شد، توجه به نماز اول وقت و خوش اخلاقی از صفات بارز او بود.

حتی نام شهدا هم منشأ خیر و گسترش حق و عدالت است، گروه جهادی شهید خیامیان به همت جمعی از جوانان تویسرکان از ۴ سال قبل راه اندازی شده و در عرصه‌هایی هموچون ترویج فرهنگ اهل بیت، ترویج کتابخوانی و حمایت از ۵۰ خانواده نیازمند همچنان فعال است.