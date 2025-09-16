چند ماه قبل از شروع سال تحصیلی جدید، طرح مهر با هدف آماده سازی مدارس برای استقبال از دانش آموزان و آمادگی‌های آموزشی و تربیتی اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بوشهر در نشست مدیران مدارس شهرستان بوشهرگفت: طرح مهر، نقشه راه فرهنگیان برای ایجاد فضایی بهتر در مدارس است که شامل آماده سازی فضای فیزیکی مدارس، امور دانش آموزان و سازماندهی نیروی انسانی می‌شود.

مجتبی نوشادی افزود: تمام فعالیت همکاران ما برای شروع سال تحصیلی جدید در قالب طرح مهر شکل می‌گیرد و از والدین دانش آموزان نیز درخواست داریم مانند همیشه همکار و همراه ما باشند.

وی در جمع مدیران مدارس در کانون امام خمینی بوشهر اظهار داشت: چنین نشست‌هایی تمرین آمادگی مدیران، برای حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بوشهرگفت: ۳۸۰ مدرسه شهرستان بوشهر برای تحصیل ۶۵ هزار دانش آموز آماده هستند.

نوشادی اضافه کرد: بیش از ۳ هزار فرهنگی شهرستان بوشهر برای سال تحصیلی جدید آماده هستند.

دانش آموزان کلاس اولی از ۳۱ شهریور و بقیه دانش آموزان از اول مهر به مدارس خواهند رفت.