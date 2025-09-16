پخش زنده
ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ علمی ﺳﯽ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﺯ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اجلاس سراسری اقامه نماز با محور فرصتها و تهدیدهای زیست فناورانه در تربیت دینی فرزندان.
نقش مادران به منزله معماران فرهنگ نماز، ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ درست ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ، ﮐﺎﻭﺷﯽ در ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺒﺎﺩﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ از محورهای این فراخوان است.
قالبهای ارائه آثا به صورت مقالات علمی، پوستر و اینفوگرافیک است.
مهلت شرکت در فراخوان تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید شد. علاقه مندان میتوانند از طریق سامانه noor.namaz.ir نسبت به ثبت نام و ارسال آثار اقدام کنند.
۱۵ مهر ۱۴۰۴ از طریق پایگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز www.namaz.ir نتایج این اجلاسیه اعلام میشود.