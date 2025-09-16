جمعیت هلال‌احمر در کمتر از ۲ ماه، یک میلیون بسته غذایی تأمین و با هدف تجهیز انبار‌های امدادی در زمان وقوع حوادث و بحران‌ها، در میان شعب استانی توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت بازرگانی هلال‌احمر ایرانیان با اعلام این خبر گفت: این طرح از ۲۵ تیرماه و با دستور مستقیم رئیس و دبیرکل جمعیت هلال‌احمر آغاز شد و شرکت بازرگانی هلال‌احمر ایرانیان مسئولیت تأمین اقلام را بر عهده گرفت.

محمدحسین مولایی با اشاره به جزئیات این بسته‌ها بیان کرد: هر بسته غذایی برای پوشش نیاز‌های ۷۲ ساعته یک خانواده طراحی شده و شامل ۱۳ قلم کالای اساسی همچون برنج، روغن، کنسروجات، چای، عسل و … است.

وی با تأکید بر اینکه فرآیند خرید و توزیع این حجم گسترده از اقلام، در زمانی کم‌سابقه انجام شد، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۸۰ درصد بسته‌ها به انبار‌های استانی منتقل شده است. همچنین طبق برآورد انجام‌شده، مابقی بسته‌ها تا ۱۵ مهرماه تأمین و توزیع می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی هلال‌احمر ایرانیان تأکید کرد: این طرح با حمایت‌های همه‌جانبه شرکت سرمایه‌گذاری هلال‌احمر و برگزاری جلسات متعدد توسط مدیرعامل برای هماهنگی‌های اجرایی همراه بود. حضور در فروشگاه اتکا و پیگیری مستقیم روند خرید، ضمن تسریع در تأمین اقلام، زمینه‌ساز انتخاب کالا‌های مرغوب و باکیفیت شد تا بسته‌های غذایی با استانداردی بالاتر در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته مولایی؛ این اقدام نشان‌دهنده تعهد و آمادگی عملیاتی هلال‌احمر برای خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت و بحران‌های پیش‌بینی‌نشده است.