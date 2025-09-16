به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در دهمین جشنواره مالک‌اشتر بسیج ناحیه بروجرد که در سالن اجتماعات کانون بسیج برگزار شد، اظهار کرد: اولویت اول بسیج جهاد تبیین بوده و نیاز است بسیج در حوزه فرهنگی و فضای مجازی و امنیت و خدمات‌رسانی اجتماعی حضوری پررنگ داشته باشد.

بهزاد بازوند افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه از نظر ابعاد و تعدد بازیگران یک جنگ منحصر‌به‌فرد بود، یک جنگ ترکیبی بود که همه حوزه‌ها را درگیر کرد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: ایران اسلامی با آمریکا و کشور‌های اروپایی و ناتو درگیر شد، دشمن در این جنگ یک اهداف راهبردی و تاکتیکی را تعریف کرد، آنان قصد داشتند از طریق ترور دانشمندان و سرداران نظامی ایران را وادار به تسلیم و تغییر نظام را در دستور کار داشتند.

بازوند افزود: با درایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب در کمتر از ۱۷ ساعت فرماندهان شجاع و باتجربه منصوب شدند و کمتر از ۲۰ ساعت پاسخ دشمن داده شد.

وی با اشاره به اینکه دشمن بعد از حمله نظامی نتوانست به اهداف خود برسد اظهار کرد: دشمنان قصد داشتند توانمندی ایران را با حمله به مراکز نظامی کاهش دهند و در حوزه اجتماعی قصد ایجاد نارضایتی در کشور و کشاندن مردم به خیابان‌ها از اهداف شوم آنان بود.

وی بیان کرد: آمریکا با ورود به جنگ قصد داشت ایران را بترساند و رژیم صهیونیستی را احیا کند، امریکا می‌خواست برای رژیم صهیونیستی وقت بخرد تا او تجدید قوا کند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: ایران در شرایط مذاکره با دشمن وارد جنگ شد، دشمنان به اصول انسانی و اخلاقی پایبند نبودند و در وسط مذاکرات به ایران حمله کردند.

بازوند افزود: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه از پیشرفته‌ترین سلاح‌ها استفاده کردند و برای ترور فرماندهان و دانشمندان چندین نقطه را مورد هدف قرار دادند.

وی با اشاره به اینکه امروز مطالبه مردمی حذف رژیم صهیونیستی از صحنه روزگار است اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه با ایجاد یک سرمایه اجتماعی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، در جنگ ۱۲ روزه بسیاری از مردم که عضو بسیج و سپاه نبودند وارد عرصه شدند و برخی نیز به شهادت رسیدند.

وی گفت: حفظ سرمایه اجتماعی بسیار مهم است، امروز در جنگ نظامی در توقف عملیات هستیم ولی در ابعاد دیگر با دشمنان در حال جنگ هستیم، امروز دشمنان با جنگ روانی و رسانه‌ای ذهن جوانان را مخدوش می‌کنند، آنان قصد ناکارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند، دشمن به دنبال ناراضی کردن مردم است و در فضای مجازی مشغول جنگ هستند، تا در جامعه اسلامی ایران شکاف ایجاد کنند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: اگر سپاه و بسیج به همراه نیرو‌های مسلح نبودند امنیت کشور به خطر می‌افتاد، قرآن به ما می‌فرماید نترسید و استقامت و صبر داشته باشید شما بر دشمن پیروز خواهید شد.

بازوند با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب که در هفت موضوع توسط رهبری تدوین شده است نقشه راه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترسیم شده است، سند راهبردی اعتلای بسیج برای بازه زمانی ۱۰ساله در ۲ برنامه پنج‌ساله در راستای موضوعات اساسی بیانیه گام دوم را با ۱۱ قرارگاه در راستای تحقق بیانیه گام دوم در بسیج تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: نیاز است هرساله عملکرد بسیج مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد، جشنواره مالک‌اشتر با معرفی برترین رده‌های بسیج این مأموریت را برعهده دارد.

وی بیان کرد: در این راستا فرماندهان به نقاط قوت و ضعف خودآگاه شده و با برنامه‌ریزی به نقطه مطلوب خواهد رسید، هدف بسیج از برگزاری جشنواره مالک‌اشتر تقویت شایسته‌سالاری است، برترین‌ها در جشنواره مالک‌اشتر به‌عنوان الگو به دیگران معرفی می‌شوند و عملکرد موفق بسیجیان به دیگران معرفی می‌شود.

در ادامه از ۱۰۰ نفر از بسیجیان برتر جشنواره مالک‌اشتر تجلیل به عمل آمد.