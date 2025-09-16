پخش زنده
امروز: -
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت : بعضی مسائل و مشکلاتی که در دو سفر قبلی به استان گلستان مشاهده شده بود با پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان و مسئولان استانی و پیگیریهای ستاد قوه قضائیه رفع شده و مصوبات سفر اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه گفت: وقتی قول میدهیم و عمل میکنیم امیدآفرینی ایجاد میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود : بعضی مسائل و مشکلاتی که در دو سفر قبلی به استان گلستان مشاهده شده بود با پیگیریهای رئیس کل دادگستری استان و مسئولان استانی و پیگیریهای ستاد قوه قضاییه مرتفع شده و مصوبات سفر اجرایی شده بود.
وی گفت : بارها عرض کردهام مصوباتی که به اجرا و عمل برسند باعث امید مردم میشوند.
محسنی اژه ای با اشاره به سفر اخیر خود به گلستان گفت : بین مسئولان استانی همکاری خوبی بود، تلاش جمعی خوبی بین مسئولان استانی داشتیم.