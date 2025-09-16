استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت بالای کشتارگاه صنعتی اردبیل و ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها گفت: تکمیل زنجیره تولید در کشتارگاه اردبیل هدف‌گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در بازدید از کشتارگاه اردبیل گفت: برای توسعه کشتارگاه طیور این مجموعه ۳۰۰ میلیارد تومان و برای واحد بسته بندی ماهی ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

امامی یگانه افزود: اجرای واحد صنایع غذایی و پروتئینی و واحد پرواربندی دام ۱۲ هزار راسی با جلب مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در دستور کار است که ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و اوراق سپرده گذاری برای اجرای این واحدها اختصاص می یابد.

استاندار همچنین از مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی استان بازدید کرد و گفت: این واحد به مساحت ۷ هزار و ۸۰۰ متر مربع با هزینه کرد ۱۵۰ میلیارد تومان تکمیل شده و آماده افتتاح است.