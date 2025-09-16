مدیر کل توسعه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: سالانه میزبان بیش از یک میلیون گردشگر سلامت هستیم که بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، نیازمند برنامه ریزی درست است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مسلم شجاعی در آیین آغاز فعالیت های پویش بین المللی «نسیم رحمت» در حوزه گردشگری سلامت، افزود: مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد در شرایط بی‌ثباتی و حتی جنگ، دو محصول گردشگری سلامت و زیارت کمترین آسیب را می‌بیند و بنابراین این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: ایران به لحاظ دانش و توانمندی پزشکان دارای مزیت و قابلیت رقابت جهانی در سطح بسیار خوبی است و زیرساخت‌های مربوطه به ویژه در حوزه مراکز درمانی، بیمارستان‌های خصوصی کشور نیز مناسب است اما در بخش هماهنگی و فرآیند اجرا در حوزه گردشگری سلامت باید منسجم‌تر عمل کنیم. دبیرخانه شورای راهبری گردشگری سلامت تلاش می کند هماهنگی‌های بین‌بخشی از جمله با وزارتخانه بهداشت، اطلاعات و امور خارجه اقدام را با هدف تسهیل امور، برنامه ریزی منسجم و مدیریت واحد در حوزه گردشگری سلامت را افزایش دهد.

شجاعی افزود: پارسال بیش از ۷ میلیون گردشگر به ایران سفر کردند که طبق اعلام وزارت بهداشت، حدود یک تا ۱.۲ میلیون نفر آنها گردشگران سلامت بودند.

علی سلحشور مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام پزشکی نیز گفت: گردشگری سلامت نه تنها یک اقدام اجرایی برای ارائه خدمات‌ درمانی است، بلکه می‌تواند انتقال دهنده پیامی مهم در زمینه همبستگی، انسان‌دوستی و دیپلماسی سلامت ایران در منطقه و جهان باشد.

وی با بیان اینکه باید توانمندی‌های کشور را در عرصه بین‌الملل به‌خوبی نشان دهیم، گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، باید ایران سالانه حدود ۲ میلیون گردشگر سلامت را جذب کند. برای تحقق این مهم نیازمند حمایت‌های جدی و اقدامات عملی در این زمینه هستیم وگرنه صرفاً نوشتن اهداف بر روی کاغذ بی‌فایده خواهد بود.

سلحشور افزود: از منظر سازمان نظام پزشکی، گردشگری سلامت می‌تواند منبع درآمد بسیار پایدار و قابل توجهی برای کشور باشد که بسیاری از فعالان حوزه سلامت و خدمات درمانی می توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی با بیان اینکه گردشگری سلامت می‌تواند به کاهش معضل مهاجرت پزشکان و کادر درمان کشور نیز کمک کند، افزود : یکی از مشکلات جدی امروز کشور، مهاجرت متخصصان است، ما روزانه شاهد درخواست‌های متعدد برای مهاجرت پزشکان هستم که بسیار نگران‌کننده است. موفقیت در حوزه گردشگری سلامت می‌تواند به‌طور جدی در کاهش این روند نقش داشته باشد.

گردشگری سلامت، ظرفیتی منحصر به‌فرد برای ایران ایجاد می‌کند که کمتر کشوری مشابه آن را دارد و از سوی دیگر ایران دارای پیشینه تاریخی و پزشکی ارزشمندی است و آثار بزرگان پزشکی ایران قدیم همچنان در جهان تدریس می‌شود که این میراث می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای برای برند ایران در گردشگری سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: کشورهایی مانند ترکیه، امارات و تایلند به‌طور جدی در این حوزه فعال شده‌اند و اگر ایران جدی وارد این عرصه نشود فرصت‌ها از دست خواهد رفت.

پویش «نسیم رحمت» به عنوان ابتکاری انسان‌دوستانه در حوزه گردشگری سلامت و با هدف ارائه خدمات درمانی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به بیماران در سطح بین المللی، کار خود را آغاز کرد.

پویش نسیم رحمت با مشارکت مراکز بیمارستانی، درمانی، پزشکان، شرکت‌های گردشگری سلامت و نهادهای عمومی و مردمی اجرا می شود . قرار است فعالیت اصلی خود را در ایام ماه مبارک ربیع‌الاول سال ۱۴۴۸ (۲۲ مرداد تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵) انجام دهد.