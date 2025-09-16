به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل موسسه دارالایتام مهدیه همدان در مراسم افتتاح این بیمارسرا گفت: این مجموعه برای بیمارانی که به مرکز تشخیصی و درمانی از سایر استان‌های کشور مراجعه می‌کنند راه اندازی شده است تا هزینه بالای رفت و آمد و اسکان بیماران را کاهش دهد و حمایت از بیماران موسسه باشد.

سید محمدکاظم حجازی افزود: این بیمارسرا شامل ۶ واحد است که مکان آن را به ارزش ۴۰ میلیارد تومان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در اختیار ما گذاشته است و برای تجهیز و تعمیر آن هم ۳ میلیارد تومان از کمک و درآمد موسسه خیریه دارالایتام همدان هزینه شده است.

به گفته وی پیش از این موسسه دارالایتام همدان ۲۰ واحد اسکانی برای بیماران و خانواده هایشان تامین کرده بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان هم گفت: در استان همدان با کمک خیرین مراکز درمانی و خدماتی بسیاری ایجاد و تکمیل شده‌اند و مرکز دارالایتام مهدیه یکی از این مراکز درمانی با خدمات گسترده است.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: مرکز جامع سرطان خیریه فرشچیان هم با کمک خیر مدرسه ساز و بیمارستان ساز در استان مرحوم فرشچیان در دست ساخت است و پیگیری‌ها برای تکمیل آن را داریم.

استاندار همدان هم گفت: بیماران ما باید تنها رنجشان بیماری باشد و ما هم با کمک خیرین و همراهی مسئولان باری از دوش آن‌ها برداریم.

حمید ملانوری شمسی افزود: خیرین و واقفین همواره گره گشای مشکلات مردم بوده‌اند و با همکاری خیران همراه سرای بیمارستان بعثت به زودی راه اندازی می‌شود.

رئیس مرکز تشخیصی مهدیه همدان هم گفت: در مرکز تشخیصی و درمانی مهدیه ۲۱ سال است بیماران سرطانی را درمان می‌کنیم و با توسعه تجهیزات، نیرو‌های متخصص بیشتری را جذب کردیم.

صدیقی افزود: ۲۵ هزار بیمار سرطانی طی ۲۱ سال در این مرکز درمان شدند و ما در موسسه با تخفیف، جذب یارانه‌ها و کمک هزینه و پرداخت تسهیلات و همکاری با بیمه خدمات درمانی بدون واسطه و پرداخت کامل هزینه برای بیماران را داشته‌ایم.