مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: برای بیش از ۲۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرستانهای مختلف استان از جمله اردبیل تامین زمین بصورت کامل انجام شده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حیدری مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه روند احداث نهضت ملی مسکن استان اردبیل مطلوب است افزود: با واریز آورده متقاضیان و پرداخت بموفع تسهیلات بانکی واحدهای نهضت ملی مسکن در زمان مقرر تکمیل و به متقاضیان واگذار می‌شود.

وی از اختصاص ۸۵۰ هکتار زمین برای اجرای نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و گفت: ۳۰ هزار و ۴۴۹ متقاضی جهت بهره‌مندی از نهضت ملی مسکن در این استان تایید نهایی شده و از این تعداد ۲۹ هزار و ۲۸۹ متقاضی، آورده اولیه را واریز کردند.

حیدری ادامه داد: هم اکنون روند احداث ۲۶ هزار و ۹۲۶ واحد مسکونی در حال اجراست و به زودی برای تامین زیرساخت‌های مسکن ملی استان اردبیل ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال پرداخت خواهد شد.

وی از اختصاص هفت هزار میلیارد ریال برای آماده‌سازی طرح‌های مسکن ملی استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی طرح‌های آماده‌سازی و معابر عمومی شامل خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌ها با ۹۲ دستگاه ماشین‌آلات سبک‌ و سنگین راه سازی در حال اجراست.

حیدری به تکمیل عملیات زیرسازی و خاکبرداری خیابان‌های منتهی به سایت‌های مسکن ملی اردبیل اشاره و اظهار کرد: این کار با هدف اولویت‌ افتتاح بخشی از واحدهای مسکن ملی انجام گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: همزمان با آماده‌سازی معابر، شرکت آب و فاضلاب استان به لوله‌گذاری آب و فاضلاب اقدام کرد و سایر دستگاه های خدمات‌رسان نظیر شرکت توزیع برق و شرکت گاز نیز خدمات زیربنایی خود را ارائه کردند.