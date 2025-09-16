پخش زنده
امروز: -
ذرت مکزیکی در ۸ هکتار از مزارع روستای جمالو شهرستان بن کشت شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بن با اشاره به ویژگیهای این محصول گفت: ذرت مکزیکی یکی از ارقام مقاوم و پربازده بوده که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری خوبی دارد و میتواند نقش مؤثری در تأمین علوفه و بلال مورد نیاز بازار ایفا کند.
فرشاد مختاریان افزود: در این سطح از کشت، حدود ۱۵ تن بلال و ۷۰ تن علوفه برداشت شده که بازدهی قابل توجهی را نسبت به میانگین منطقه نشان میدهد.
مختاریان تأکید کرد: اجرای این طرح با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و بهرهگیری از آموزشهای نوین، شامل روشهای اصولی کشت، تغذیه و استفاده بهینه از منابع آب و خاک همراه بوده است.
برداشت ذرت مکزیکی در اواخر شهریور آغاز شده و تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت.