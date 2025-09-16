پخش زنده
امروز: -
هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان در ارزیابی عملکرد فدراسیون برای پنجمین سال متوالی مقام اول را در بین هیاتهای کشوری کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نتایج ارزیابی عملکرد هیاتهای ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان امروز سهشنبه ۲۵ شهریور توسط فدراسیون اعلام شد که هیات خوزستان توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.
برگزاری اردویهای تیم ملی تنیس روی میز، دارت و دو و میدانی آقایان و بانوان کشور، اعزام تیم شطرنج آقایان به مسابقات بین المللی شطرنج ارمنستان به نام هیات ورزش بیماران خاص خوزستان، اعزام تمامی گروههای بیماران خاص به مسابقات قهرمانی کشور و کسب عناوین قهرمانی ورزشکاران تالاسمی و دیابت و پیوند اعضاء وام اس، برگزاری دو دوره المپیاد بزرگ استانی، مراسم تجلیل از مدال آوران قهرمانی کشور، جذب بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان جذب منابع مالی و میزبانی مسابقات قهرمانی منطقهای کشور در ۵ رشته از جمله دلایل کسب عنوان برتر هیات خوزستان در این ارزیابی عملکرد کشوری بوده است.
ریاست هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا خوزستان برعهده جمال فتاحی است.