به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید ولی موسوی، از اجرای پویش «اولیا همراه شو با شادی مدرسه» خبر داد و گفت: «مدرسه، فصل نو زندگی دانش‌آموزان است و لبخند و همراهی والدین در کنار عوامل اجرایی، آغازگر شور مهر و نشاطی ماندگار در کلاس‌های درس خواهد بود.

وی با بیان اینکه هر لبخند اولیا چراغی روشن در دل کوچک فرزندان برای پیمودن مسیر یادگیری است، افزود: والدین می‌توانند خاطرات شیرین خود از روزهای مدرسه و شوق آغاز سال تحصیلی را همراه با نمونه‌هایی از همکاری در شاداب‌سازی و زیباسازی مدارس، در قالب کلیپ یا پوستر آماده کرده و از ۲۰ شهریور تا ۷ مهرماه به شماره ۰۹۹۰۷۳۳۱۰۲۴ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

موسوی در ادامه با اشاره به نقش پررنگ مشارکت خانواده‌ها گفت: آثار برتر به‌ویژه در بخش کلیپ مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و آثار منتخب نیز در کانال‌های رسمی آموزش و پرورش استان منتشر می‌شود.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان، همراهی اولیا با مدرسه را بسترساز تعالی و پیشرفت دانش‌آموزان دانست و تصریح کرد: بدون مشارکت اولیا، آموزش و پرورش در تحقق اهداف تربیتی و آموزشی به‌طور کامل موفق نخواهد بود.

وی بیان کرد: مشارکت والدین یعنی پیوند خانه و مدرسه برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندان این مرز و بوم که با حضور و همراهی والدین قطعا مهر متفاوتی را در سال تحصیلی جدید تجربه خواهیم کرد.