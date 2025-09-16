پخش زنده
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی با بیان اینکه در معرفی جاذبههای ایران کمکاری کردهایم، گفت: بهترین ابزار مقابله با ایرانهراسی معرفی جاذبهها و فرهنگ مردم، از طریق ساخت مستند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی در مراسم رونمایی از مستند رخ ایران که در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد، اظهار داشت: اروپایی ها شناخت کمی از ایران دارند باید با روایتسازی و تصویرسازی درست علاوه بر مبارزه بر ایرانهراسی ایران زیبا را به دنیا معرفی کنیم.
وی افزود: گردشگری در دنیا صنعت نوین است که کارکرد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دارد و ارزآور و اشتغال زا است.
بندپی گفت: وقتی از یک استان به استان دیگر می رویم با توجه به نوع اقلیم، انگار به کشور دیگری رفتهایم. ایران علاوه بر طبیعت، و میراث فرهنگی غنی در گردشگری سلامت حرف برای گفتن دارد. در گذشته به جای بیمار گردشگر، پزشکان ما به کشورهای دیگر اعزام می شدند که تغییر رویه دادهایم و برای ورود بیماران خارجی سامانهای برای اعتمادسازی طراحی شده است.
وی گفت: بیست و نهمین اثر ایران که به ثبت جهانی رسید دره خرم آباد بود که به آن افتخار میکنیم. در اولین مستند طرح مجموعه مستندهای رخ ایران نیز به طبیعت و زیباییهای این استان پرداخته شده است. معاونت گردشگری آمادگی هر نوع همکاری با بنیاد ایرانشناسی را دارد.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی گفت: پیشنهاد توانمندسازی تورگردانان را داریم. این افراد اول باید با مناطق مختلف آشنا شوند تا بتوانند مفاهیم را به خوبی انتقال دهند.
محسنی بندپی افزود: مستندات ژئو پارکها هم باید ثبت شود و آنها را در یونسکو به ثبت برسانیم.