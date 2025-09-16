به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیدین دمنیان با اشاره به انجام ۴.۲۸ کیلومتر لایروبی از بستر رودخانه‌ها و انهار استان سمنان از ابتدای امسال تاکنون گفت : در مدت مشابه پارسال یک کیلومتر از مسیر‌های آبی استان لایروبی شده بود که این رقم امسال به نزدیک سه برابر افزایش یافته است.

وی افزود: پارسال حدود ۱۱.۸ کیلومتر از بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های استان لایروبی شد و امسال این برنامه با شتاب بیشتری در حال پیگیری است.

دمنیان همچنین از آزادسازی قریب به ۱۲ هکتار از اراضی تصرف شده در حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال گذشته خبر داد و گفت: احیای حریم طبیعی رودخانه‌ها با اقداماتی، چون لایروبی و رفع تصرف، نقش به‌سزایی در افزایش ظرفیت عبور سیلاب و حفظ منابع آبی دارد.