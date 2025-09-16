پخش زنده
شاخصهای بازار سرمایه بعد از ۱۰ روز بازدهی مثبت یا متعادل، روز سه شنبه کاهش یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل امروز ۲۵ شهریور با کاهش ۴۷ هزار و ۷۲۹ واحدی به ارتفاع ۲،۶۲۹،۳۱۵ واحد رسید.
شاخص هم وزن نیز با کاهش ۶ هزار و ۶۲۰ واحدی سطح ۷۹۶ هزار و ۱۱۵ واحدی را تجربه کرد.
در معاملات روز جاری شاهد بیشترین ورود پول حقیقی به صنعت بیمه و بیشترین خروج پول حقیقی از صندوقهای در آمد ثابت بود.
با وجود کاهش شاخصها، ارزش معاملات خرد بازار بورس در پایان روز به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان رسید.
در این روز، تعداد نمادهای مثبت بازار ۱۴۲ نماد (۱۶ درصد) و تعداد نمادهای منفی ۷۳۳ نماد (۸۴ درصد) بود. همچنین شاهد خروج ۶۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بودیم.
نماد "فارس" با تأثیر منفی ۷۳۰۰ واحدی بیشترین تأثیر را در کاهش شاخص کل داشت.
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که با وجود فشارهای فروش، نقدینگی در بازار حفظ شده و فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری در برخی نمادهای بنیادی همچنان وجود دارد.