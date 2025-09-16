موثرترین و اصلی‌ترین روش برای ترویج فرهنگ نماز در مدارس، حضور مدیران و معلمان در نماز جماعت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست ستاد اقامه نماز منطقه کاشان، با اشاره به تمرکز دشمن بر روی افکار نسل جوان تاکید کرد: تمام توان خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی نماز جوانان به کار بگیریم.

حجت الاسلام تواضعی با بیان اینکه ۶۰۰ نفر از معلمان دوره آموزشی و فرهنگ سازی نماز در مدارس را فرا گرفته‌اند، ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال بیش از هزار نفر از معلمان در این دوره آموزشی شرکت کنند.

وی همچنین ادامه داد: دوره آموزشی معلمان پایه سوم ابتدایی دخترانه و دوره آموزشی معلمان پایه هشتم پسرانه از برنامه‌های مهم و اساسی ستاد اقامه نماز کاشان است.

حجت الاسلام تواضعی، برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی ویژه دانش آموزان با محور‌های فلسفه نماز، فلسفه حجاب و پاسخگویی به شبهات سیاسی را از برنامه‌های ویژه ستاد اقامه نماز دانست.