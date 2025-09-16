به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاداقامه نماز استان در نشست شورای اقامه نماز بویین میاندشت با اشاره به اینکه نماز با تقویت ایمان و تقوا در وجود انسان، او را از لغزش‌ها، انحرافات و آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی بازمی‌دارد، گفت: توجه به فریضه دینی نماز از دوران دبستان دربین دانش آموزان نهادینه شود وبرای این منظور لازم است برنامه‌های ترویج نماز ازجمله برپایی نماز جماعت در مدارس اجرا شود وبرای تشویق وترغیب دانش آموزان به این فریضه الهی بهتر است مدیران ومعلمان مدارس به عنوان الگو همراه دانش آموزان درنماز جماعت شرکت کنند.

حجت الاسلام ابراهیم افزود: جامعه‌ای که به نماز پایبند باشد، از همبستگی، آرامش، مسوولیت‌پذیری و سلامت روحی و رفتاری بیشتری برخوردار است و کمتر در معرض ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد.