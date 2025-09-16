به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس فدراسیون روئینگ در این مجمع اظهار کرد: با وجود اینکه این فدراسیون تازه تاسیس ولی با حضور در المپیک و رقابت‌های بین المللی توانسته با مدال‌آوری افتخارآفرین باشد.

محسن شادی افزود: پیش بینی می شود که ورزشکاران کشورمان در این رشته بتوانند هشت مدال در المپیک کسب کنند.

وی گفت: کردستان قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به قطب روئینگ کشور دارد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع اظهار کرد: ظرفیت‌های کردستان در زمینه منابع آبی بستر مناسبی برای توسعه ورزش‌های آبی است.

خاکی با اشاره به اینکه دوره‌های مربیگری و آموزشی برای این رشته ورزشی در استان راه‌اندازی می‌شود، افزود: کمیته حمایت از ورزشکاران، داوران و مربیانی که در رقابت‌های آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ حضور یابند، راه اندازی شده است و در رشته روئینگ ما این ظرفیت را داریم.