مجمع انتخابات رئیس هیات روئینگ کردستان با حضور رئیس فدراسیون در سنندج برگزار و رسول ضیایی با کسب تمام آرا ماخوذه رئیس این هیات شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس فدراسیون روئینگ در این مجمع اظهار کرد: با وجود اینکه این فدراسیون تازه تاسیس ولی با حضور در المپیک و رقابتهای بین المللی توانسته با مدالآوری افتخارآفرین باشد.
محسن شادی افزود: پیش بینی می شود که ورزشکاران کشورمان در این رشته بتوانند هشت مدال در المپیک کسب کنند.
وی گفت: کردستان قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به قطب روئینگ کشور دارد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کردستان هم در این مجمع اظهار کرد: ظرفیتهای کردستان در زمینه منابع آبی بستر مناسبی برای توسعه ورزشهای آبی است.
خاکی با اشاره به اینکه دورههای مربیگری و آموزشی برای این رشته ورزشی در استان راهاندازی میشود، افزود: کمیته حمایت از ورزشکاران، داوران و مربیانی که در رقابتهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸ حضور یابند، راه اندازی شده است و در رشته روئینگ ما این ظرفیت را داریم.