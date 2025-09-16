پخش زنده
با دستور قضایی، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۳ هزار مترمربع از زمینهای ملی، جنگلی و ساحلی در شهرستان لنگرود از دست متصرفان خارج و به بیتالمال بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ۶۳ هزار مترمربع از زمینهای ملی در مناطق اطاقور و چاف و چمخاله این شهرستان رفع تصرف شد.
دکتر محمد کرمی افزود: این اقدام در پی گزارشهای مردمی و پایشهای یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفت و مأموران این اداره با همکاری نیروهای انتظامی، طی ۱۹ فقره عملیات از ابتدای امسال تاکنون، زمینهای تصرفشده به ارزش تقریبی ۷۷ میلیارد تومان را پس گرفتند.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی هیچگونه اغماضی در برخورد با زمینخواران و سودجویانی که به تصرف منابع طبیعی اقدام کنند، نخواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد: متصرفان با دیوارکشی، سیمخاردار ، فنس و چپر محلی اقدام به تصرف غیرقانونی این زمینهای ملی کرده بودند که با دستور قضایی، همه این آثار تصرف جمعآوری شد.
دکتر محمد کرمی حفاظت از منابع طبیعی و انفال را از اولویتهای دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: مبارزه با زمینخواران بهطور مستمر در دستور کار قرار دارد و همکاری مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در این روند ایفا میکند.