به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود گفت: در راستای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، ۶۳ هزار مترمربع از زمین‌های ملی در مناطق اطاقور و چاف و چمخاله این شهرستان رفع تصرف شد.

دکتر محمد کرمی افزود: این اقدام در پی گزارش‌های مردمی و پایش‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفت و مأموران این اداره با همکاری نیرو‌های انتظامی، طی ۱۹ فقره عملیات از ابتدای امسال تاکنون، زمین‌های تصرف‌شده به ارزش تقریبی ۷۷ میلیارد تومان را پس گرفتند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با زمین‌خواران و سودجویانی که به تصرف منابع طبیعی اقدام کنند، نخواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود خاطرنشان کرد: متصرفان با دیوارکشی، سیم‌خاردار ، فنس و چپر محلی اقدام به تصرف غیرقانونی این زمین‌های ملی کرده بودند که با دستور قضایی، همه این آثار تصرف جمع‌آوری شد.

دکتر محمد کرمی حفاظت از منابع طبیعی و انفال را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و تأکید کرد: مبارزه با زمین‌خواران به‌طور مستمر در دستور کار قرار دارد و همکاری مردم در گزارش تخلفات نقش مهمی در این روند ایفا می‌کند.