مدیرکل حمل و نقل جاده ای استان البرز با اشاره به اهمیت پیگیری برای راه اندازی و تأسیس پایانه مسافربری گفت: ناوگان حمل و نقل در البرز با توجه به جمعیت در مقایسه با دیگر استان ها قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،زندی فر با حضور در سیمای استان البرز، برنامه نگاه مردم با موضوع فرسودگی دستگاه های حمل و نقل مسافربری استان البرز گفت: شاخص های استاندارد در استان البرز در حوزه بار و مسافر با مسائلی روبه رو است بهره مندی از ناوگان استیجاری یکی از راهبردها برای حل مسئله کمبود در این حوزه است، چندسالی است که آن چنان که باید در این زمینه موفق نبوده ایم.

به گفته زندی فر، فرسودگی، ظرفیت و کیفیت از جمله مباحث مرتبط با بحث ناوگان های مسافربری است با وجود این در حال حاضر از لحاظ کیفی با تدابیر به عمل آمده ناوگان های استانداردی اختصاص یافته است.

وی با حضور در سیمای البرز عنوان کرد: در بحث فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی متأسفانه شاهد فعالیت اتوبوس ها با عمر بیش از 15 سال هستیم و این به دلیل کمبودها است. ظرفیت جمعیت مسافری در ایام خاص مانند اربعین و یا پایان تابستان که تعطیلات به پایان می رود،بالا می رود که به این علت کمبود جدی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی دستگاه های مسافربری به مجری نگاه مردم بیان کرد: طرح نوسازی دستگاه های مسافربری را در طول چندسال اخیر پیش بردیم ولی با خلاء های جدی مواجه بوده است امسال نیز با سرمایه گذاری مشارکتی اداره کل حمل و نقل و بانک این امکان را فراهم کردیم.

زندی فر در برنامه نگاه مردم بیان کرد: یک پایانه رسمی و 2 پایانه غیررسمی مسافربری در البرز داریم که خدمات استانداردی را به شهروندان ارائه نمی دهند. به واقع هیچ کدام از شهرستان ها در استان البرز پایانه مسافربری ندارد.