کسب مدال نقره دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد در المپیاد کشوری
دانشآموزان یاسوج در المپیاد کشوری پایا موفق به کسب مقام دوم کشوری در رشتههای ریاضی و علوم تجربی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان این رقابتها روز ۲۲ شهریور در سطح ملی برگزار شد و دانشآموزان یاسوجی با همت و پشتکار علمی خود توانستند افتخاری دیگر برای استان رقم بزنند.
مراسم تقدیر از برگزیدگان نیز روز ۲۳ شهریورماه با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور در دانشگاه تهران برگزار و در این آیین، جوایزی به دانشآموزان برتر اهدا شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، در پیامی این موفقیت ارزشمند را به جامعه فرهنگیان، خانوادههای دانشآموزان و بهویژه قهرمانان علمی نوجوان تبریک گفت و اظهار کرد: این دستاورد نشاندهنده استعدادهای درخشان و توان علمی بالای فرزندان این استان است.
ما به پشتوانه چنین ظرفیتهایی آیندهای روشن برای نظام تعلیم و تربیت و توسعه علمی کشور متصور هستیم.
ایوب رضایی، با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان افزود: دانشآموزان ما سرمایههای واقعی این سرزمیناند و رسالت آموزش و پرورش، فراهم کردن زمینههای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان در بالاترین سطوح ملی و بینالمللی است.
وی در پایان از تلاشهای معلمان، مدیران و خانوادههای این دانشآموزان قدردانی و خاطرنشان کرد: موفقیتهای پیاپی دانشآموزان تیزهوشان یاسوج برگ زرینی در کارنامه علمی استان کهگیلویه و بویراحمد است.