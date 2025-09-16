به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان این رقابت‌ها روز ۲۲ شهریور در سطح ملی برگزار شد و دانش‌آموزان یاسوجی با همت و پشتکار علمی خود توانستند افتخاری دیگر برای استان رقم بزنند.

مراسم تقدیر از برگزیدگان نیز روز ۲۳ شهریورماه با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی کشور در دانشگاه تهران برگزار و در این آیین، جوایزی به دانش‌آموزان برتر اهدا شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، در پیامی این موفقیت ارزشمند را به جامعه فرهنگیان، خانواده‌های دانش‌آموزان و به‌ویژه قهرمانان علمی نوجوان تبریک گفت و اظهار کرد: این دستاورد نشان‌دهنده استعداد‌های درخشان و توان علمی بالای فرزندان این استان است.

ما به پشتوانه چنین ظرفیت‌هایی آینده‌ای روشن برای نظام تعلیم و تربیت و توسعه علمی کشور متصور هستیم.

ایوب رضایی، با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان افزود: دانش‌آموزان ما سرمایه‌های واقعی این سرزمین‌اند و رسالت آموزش و پرورش، فراهم کردن زمینه‌های رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی آنان در بالاترین سطوح ملی و بین‌المللی است.