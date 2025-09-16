به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به برگزاری موفق سومین جشنواره کنل در سال جاری، از نقش برجسته بابل در تولید محصولات کشاورزی خبر داد.

شهیدی‌پور از تلاش همه دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره کنل قدردانی کرد.

وی با اشاره به برگزاری سه جشنواره در سال جاری در این شهرستان افزود: جشنواره کنل سومین جشنواره‌ای است که در سال ۱۴۰۴ در سطح شهرستان بابل برگزار می‌شود. پیش از این، جشنواره پیله ابریشم و جشنواره برنج نیز با موفقیت برگزار شده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه شهرستان بابل با تولید بیش از ۸۵ درصد پیله‌تر ابریشم استان، قطب تولید این محصول در مازندران است، اظهار داشت: در راستای توسعه این صنعت، امسال حدود ۵۰ هزار اصله نهال توت در شهرستان توزیع شده است.

شهیدی‌پور همچنین به تولید برنج در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بابل با سطح برداشت ۸۱ هزار هکتار، بزرگترین تولید کننده برنج در استان است. جشنواره برنج نیز در ۱۸ شهریور در منطقه لاله‌آباد، بزرگترین بخش برنج‌خیز استان مازندران، برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در ادامه به اهمیت تولید عسل در این شهرستان پرداخت و اظهار داشت: بخش بندپی شرقی با تولید بیش از ۱۸۵۰ تن عسل، بزرگترین تولید کننده عسل در میان بخش‌های شهرستان است. در مجموع، شهرستان بابل با تولید ۲۷۵۰ تن عسل، ۳۰ درصد از تولید عسل استان را تأمین می‌کند.

جشنواره کنل شامل ۵۰ غرفه از محصولات محلی همچون عسل، ژل رویال و صنایع دستی بود.

در پایان این مراسم از تعدادی از دست‌اندرکاران این جشنواره از جمله، گوهری رییس اتحادیه زنبورداران و سجادیان مسئول مرکز جهاد کشاورزی بندپی شرقی با حضور فرماندار تقدیر شدند.