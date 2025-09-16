پخش زنده
امروز: -
معاون سلامت و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان، سرانه ورزشی کنونی مدارس استان را ۳۸ سانتیمترمربع اعلام کرد و گفت: افزایش این سرانه به یک متر طی پنج سال هدف گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن عامری بیان کرد: گام بلندی برای توسعه زیرساخت ورزش دانش آموزی با اجرای طرح میدان همدلی و طرح شهید قاسم سلیمانی در خوزستان طی ۲ سال اخیر برداشته شده است.
وی ادامه داد: سرانه فضای ورزشی دانش آموزی خوزستان با اقدامهای انجام شده طی ۲ سال اخیر از ۳۳ به ۳۸ صدم مترمربع به ازای هر نفر افزایش یافته است.
معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان حوزه بسیار مهمی بوده و مورد تاکید رییس جمهور و وزارت آموزش و پرورش است که در این راستا طرحهای مختلفی در کشور تعریف و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی با بیان اینکه توسعه سرانه ورزش یکی از تکالیف برنامه هفتم توسعه برای وزارت آمزش و پرورش است، ادامه داد: افزایش سرانه ورزشی به یک مترمربع از جمله تکالیف وزارت آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه است.
عامری توسعه زیرساختهای ورزشی را از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش دانست و اظهارکرد: طرحهای متعددی برای توسعه زیرساختها و فضاهای ورزشی در مناطق ۴۰ گانه آموزش و پرورش خوزستان در حال انجام است.
وی افزود: توسعه فضاهای ورزشی در استان به حمایت نمایندگان مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبار و همچنین همراهی همه دستگاههای اجرایی و خیران استان نیاز دارد.