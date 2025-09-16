فرماندار بافق: مانور تمام عیار استانی، از امروز در شهرستان بافق و به صورت دورمیزی و ویدئوکنفرانس آغاز شد و فردا نیز به شکل میدانی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فلاح گفت: در این برنامه، تمامی دستگاه‌های امدادی استان یزد در آماده‌باش کامل قرار دارند و بیش از یک‌هزار نیروی عملیاتی به همراه ۶۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین در آن مشارکت می‌کنند.

وی افزود: بالگرد امدادی، بیمارستان صحرایی، انتقال مصدومان، عملیات نجات و مدیریت تلفات بخشی از سناریو‌های تمرینی خواهد بود.

این مانور امروز، با حضور محترمی معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور و اعضای ستاد بحران استان یزد به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و در آن آخرین وضعیت زلزله در شهرستان بافق مورد ارزیابی قرار گرفت.