پخش زنده
امروز: -
فرماندار بافق: مانور تمام عیار استانی، از امروز در شهرستان بافق و به صورت دورمیزی و ویدئوکنفرانس آغاز شد و فردا نیز به شکل میدانی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فلاح گفت: در این برنامه، تمامی دستگاههای امدادی استان یزد در آمادهباش کامل قرار دارند و بیش از یکهزار نیروی عملیاتی به همراه ۶۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین در آن مشارکت میکنند.
وی افزود: بالگرد امدادی، بیمارستان صحرایی، انتقال مصدومان، عملیات نجات و مدیریت تلفات بخشی از سناریوهای تمرینی خواهد بود.
این مانور امروز، با حضور محترمی معاون کنترل و هماهنگی پاسخ سازمان مدیریت بحران کشور و اعضای ستاد بحران استان یزد به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و در آن آخرین وضعیت زلزله در شهرستان بافق مورد ارزیابی قرار گرفت.