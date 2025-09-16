مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز گفت: پایش تخصصی سلامت ۳۰ نفر از جانبازان گروه‌های خاص باهدف بهبود وضعیت سلامتی، چکاب کامل و درمان این عزیزان به‌صورت تخصصی و عمومی در ۲ مرحله انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،امیرحسین دانش کهن گفت: سلامتی جانبازان به‌ویژه جانبازان گروه‌های خاص یکی از دغدغه‌های بنیاد است، هرساله با اجرای پایش سلامت تخصصی برای این عزیزان تلاش می‌کنیم تا بتوانیم شرایط سلامتی جانبازان را بهبود ببخشیم.

او اظهار کرد: برای اجرای برنامه عملیاتی امسال، ۳۰ نفر از جانبازان گروه‌های خاص شامل شیمیایی شدید، همسران شهدای بالای ۶۰ و جانبازان ۷۰درصد توسط پزشکان متخصص در بخش‌های عمومی و تخصصی و آزمایش‌های کلینیکی و پاراکلینیکی معاینه شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح را بررسی و بهبود وضعیت سلامتی و در صورت لزوم درمان جانبازان عنوان کرد و گفت: باید در حوزه سلامت ایثارگران با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنیم، طرح پایش سلامت جانبازان با برنامه‌ریزی صورت گرفته و ادامه خواهد داشت.

دانش کهن افزود: مرحله دوم این طرح از امروز آغاز شده طی آن جانبازان در بخش‌های مغز و اعصاب، ارتوپد، داخلی، چشم‌پزشکی و اورولوژی توسط پزشکان متخصص ویزیت خواهند شد.