پخش زنده
امروز: -
۲ بانوی کردستانی به اردوی انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو کشور دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو بانوان کشور در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان جهت حضور موفق در رقابتهای جهانی از شهریور ماه به میزبانی کرمان در حال برگزاری است.
براین اساس، دو بانوی رزمی کار کردستانی نیز با دعوت کادر فنی تیم ملی به این اردو فراخوانده شدهاند.
فردوس فتاحیان در رده سنی جوانان و عسل حسینی در رده سنی بزرگسالان دو بانوی رزمی کار کردستانی به نمایندگی از این استان در اولین اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو بانوان کشور حضور پیدا کردهاند.
گفتنی است؛ این اردو با حضور ۵۲ رزمی کار در هفت استایل از روز ۲۲ شهریور ماه در کرمان آغاز و تا روز ۲۸ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
رقابتهای قهرمانی آسیای کیک بوکسینگ واکو بانوان در ۳۰ آبان ماه به میزبانی کشور امارات متحده عربی برگزار میشود.