نخستین کارگاه تخصصی خطوط قرآنی نسخ و ثلث در مرکز کشور، با حضور جمعی از استادان برجسته خوشنویسی، در شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مراکز استان ها، یک سالی است که در دستور کار گرفته و هدف شناسایی استعداد‌های برجسته در حوزه خوشنویسی خطوط قرآنی است.

مهدی بابایی افزود: در طول حدود ۱۴ سال فعالیت دارالکتابه، خوش نویسانی از اصفهان به درجات عالیه خوش نویسی خطوط قرآنی رسیده‌اند.

وی گفت: از ابتدای تأسیس دارالکتابه قرآن کریم، هنرمندان شاخصی از استان اصفهان در عرصه کتابت قرآنی فعالیت داشته و آثار ارزشمندی خلق کرده‌اند.

سید علی موسوی صدر نماینده دالکتابه در اصفهان گفت: در این رویداد علمی و هنری، بیش از ۱۲۰ نفر از اساتید و هنرمندان خوشنویسی از سراسر کشور گرد هم آمدند تا به بررسی کتابت خطوط قرآنی بپردازند.

فرهاد زارعان مسوول انجمن خوشنویسان شهرستان برخوار گفت: در این کارگاه با نظر استادان خوشنویسی به ۵ اثر برتر کتابقران هدایایی اهدا می‌شود.

در درالکتابه قران کریم، سه کتابت قرآن از هنرمندان خوشنویس اصفهانی در دست کتابت است که به زودی از آنها رونمایی می‌شود.